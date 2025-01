Chi può incontrare la Juventus agli ottavi di finale in caso di vittoria in Champions League?

Getty Images

La Juventus ha conosciuto il suo avversario ai playoff di Champions League : i bianconeri affronteranno il PSV Eindhoven e si giocheranno l'accesso diretto agli ottavi di finale. Doppio appuntamento nella massima competizione europea, che a febbraio emetterà dunque un verdetto. È un test molto importante pere per i suoi uomini, che devono inevitabilmente trovare certezze e stabilità, e tutto ciò non può che passare dal campo, soprattutto dopo le ultime prestazioni tutt'altro che convincenti. Se i bianconeri dovessero proseguire il loro cammino in Champions, gli scenari agli ottavi di finale sarebbero due, e di certo non dei più semplici.

Sorteggio Champions, chi può affrontare la Juve in caso di vittoria

Se la Juventus dovesse vincere lo spareggio dei playoff contro il PSV affronterebbe. I nerazzurri si sono classificati in quarta posizione, e sono stati l'unica squadra italiana a qualificarsi direttamente al prossimo turno senza passare dagli spareggi. I Gunners, invece, sono arrivati terzi con gli stessi punti dell'Inter, ma con una miglior differenza reti. Due avversari tosti, che attendono l'esito dei playoff per conoscere il loro avversario, che potrebbe essere proprio la Juventus.





