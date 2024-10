Chi è Leo Ortiz

Un altro figlio d'arte per ladopo Khephren Thuram, Timothy Weah e Francisco Conceicao? Si tratterebbe di centrale classe 1996 in forza al Flamengo , il cui nome è emerso dal canale brasiliano RTI Esporte come possibile sostituto del connazionale Gleison Bremer (Cristiano Giuntoli lo seguiva già ai tempi del Napoli). Si parla di figlio d'arte perché suo papàè stato prima calciatore del Gremio e poi uno dei volti di maggior peso della Nazionale di calcio a 5, con cui ha conquistato il Mondiale del 1992, oltre ad aver realizzato quasi 600 reti a livello di club.Leo Ortiz è un difensore di piede destro, alto 185 centimetri e abituato ad agire in una linea a quattro (spesso in tandem con l'ex Chelsea, Arsenal e PSG David Luiz); è inoltre in possesso di passaporto italiano, condizione che gioca a suo favore in caso di trasferimento in Europa e soprattutto alla Juve, che per gennaio avrebbe esaurito gli slot per gli extracomunitari. Il suo contratto con il Flamengo scade nel dicembre 2028 ed è subordinato a una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.