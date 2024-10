Quattro mesi circa di lavoro della nuova Juventus , tempo di fare i primi – parzialissimi -, bilanci. Molto meno, ovviamente, il tempo a disposizione per i nuovi di arrivare a Torino, integrarsi e iniziare a lavorare contra le mura della Continassa. Chi più chi meno, chi in positivo e chi in negativo; gli ultimi arrivati hanno avuto modo di mettersi in mostra in questa primissima parte di stagione.In particolare, si segnalano due grandi sorprese, una inpositivo e una in negativo. C'è chi non può ancora essere giudicato e chi ha già fatto vedere cose importanti.