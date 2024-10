Juventus, 16 giocatori di movimento contro la Lazio: chi sono

Nicolò Savona

Danilo

Pierre Kalulu

Federico Gatti

Juan Cabal

Andrea Cambiaso

Jonas Rouhi

Manuel Locatelli

Khephren Thuram

Weston McKennie

Douglas Luiz

Nicolò Fagioli

Timothy Weah

Dusan Vlahovic

Kenan Yildiz

Samuel Mbangula

Il primo impegno dopo la sosta vedrà la Juventus ospitare la Lazio in campionato nel match che si giocherà all'Allianz Stadium il prossimo 19 ottobre. Una sfida in vista della quale Thiago Motta rischia di arrivare con gli uomini contati. Tra infortuni e squalifiche, infatti, la Juventus rischia di fare i conti con una rosa decisamente ridotta in vista del faccia a faccia contro il club biancoceleste allenato da Marco Baroni. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero rischia di avere solamente 16 giocatori di movimento a disposizione per la sfida di Torino. Agli infortuni di(che settimana prossima tornerà a lavorare parzialmente in gruppo) die di, si aggiunge anche quello di, fermato da una frattura alla costola, così come mancherà sicuramente, costretto a scontare un turno di squalifica dopo il rosso con il Cagliari. Da monitorare ci sono anche le condizioni di Timothy Weah che - salvo ricadute o imprevisti - dovrebbe tornare a disposizione. Morale della favola, tante situazioni in divenire ma ad oggi la Juve rischia di presentarsi al match contro la Lazio con poche soluzioni a disposizione.