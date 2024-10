Juventus di nuovo senza segnare: i numeri offensivi



Juventus-Stoccarda: le statistiche offensive

Expected Goals: 0,25

Big Chance: 0

Tiri totali: 7

Tiri in porta: 1

La novità inè stata la fragilità difensiva, che abbiamo analizzato QUI . La costante invece è l'incapacità di rendersi pericolosi per la squadra diE se fino ad ora le difficoltà in attacco erano emerse solo in campionato, adesso la questione si allarga anche in Champions League.Per la Juventus è. In pratica più di una volta su tre i bianconeri finiscono il match a secco. Andamento che non potrà ovviamente continuare così. E tutto viene amplificato se prendiamo in considerazione solo le partite giocate all'Allianz Stadium, doveA rendere i dati ancora più preoccupanti sono le modalità con cui la Juve ha segnato gli ultimi due goal. Contro la Lazio c'è stato l'autogoal nel finale, dopo una partita giocata con l'uomo in più per 70 minuti. E nella partita precedente, con il Cagliari, la rete è arrivata su calcio di rigoreAnalizzando solo le partite all'Allianz Stadium, bisogna andare indietro di oltre un mese, ovvero all'esordio europeo con il Psv (17 settembre).Contro lo Stoccarda sono emerse di nuovo queste difficoltà. Juve mai pericolosa come evidenziano i numeri della partita (dati sofascore).