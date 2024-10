Juventus senza Bremer: le difficoltà in Champions

I numeri difensivi contro Stoccarda e Lipsia

Goal subiti: 3

XGoals concessi: 2.52 (Stoccarda), 3.37 (Lipsia)

Tiri: 22 (Stoccarda), 24 (Lipsia)

Tiri in porta: 10 (Stoccarda), 7 (Lipsia)

Salvataggi portiere: 9 (Stoccarda), 5 (Lipsia)

Grandi chance subite: 3 (Stoccarda), 7 (Lipsia)

Laforse si era un po' illusa in queste settimane senza: le prime uscite dopo l'infortunio del difensore avevano fatto sperare che in fondo, la squadra avrebbe potuto sopperire alla sua assenza. Con u(per non dire addirittura meglio) e Gatti sempre più certezza. L'unica rete subita su calcio di rigore nelle due gare con Cagliari e Lazio hanno nascosto il problema. O meglio, solo ritardato che emergesse con forza ciò che già tutti in fondo sapevano:Una banalità, certo, che ora però si presenta con forza dopo la gara con lo Stoccarda.Se anche nella serata europea si sono riproposte le difficoltà offensive e nel produrre opportunità da goal, si sono aggiunti due aspetti che hanno reso la gara con lo Stoccarda la peggior partita per distacco in stagione. La prima è. Le due cose si intrecciano tra loro. Perché la Juve se aveva concesso così poco fino ad ora era anche perché il pallone lo teneva quasi sempre, senza permettere a chi l'affrontava neanche di avvicinarsi alla porta.In una Juventus che doveva resistere alle difficoltà, respingere con costanza gli assalti dello Stoccarda,Solo uno straordinario Perin ha permesso ai bianconeri di uscire con un solo goal incassato. Ma non ci saranno sempre i miracoli del portiere a tenere in piedi la squadra. E quando non accadrà, che succederà?Se la Juventus ha dimostrato in campionato di poter per ora andare avanti senza il brasiliano,l, ovvero il triplo di quanti ne ha concessi in campionato in 8 giornate. E non si può nascondere che sarebbero potuti essere molti di più. Solo nella partita di ieri, la Juventus ha concesso quasi gli stessi tiri in porta di tutto il campionato. Differenza abissale. Ecco i numeri delle due partite di Champions senza Bremer.