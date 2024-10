Juventus, le cinque notizie di oggi venerdì 25 ottobre 2024

Antivigilia di Juventus , il Derby d’Italia si avvicina e si sente.Giornata intensa per la Juventus, concentrata sulla preparazione del Derby d’Italia contro l’Inter, in programma tra due giorni a San Siro. Restano alcuni ultimi dubbi di formazione per Thiago Motta, che valuta le migliori scelte per affrontare una sfida fondamentale per il campionato.Nel frattempo, si fanno sentire le parole di Di Gregorio e Yildiz, giovani emergenti che rappresentano il futuro della Juventus targata Thiago Motta. Entrambi hanno espresso la loro motivazione e l’ambizione di continuare a crescere e incidere con la maglia bianconera, testimoniando l’investimento della società sui giovani talenti.Sul fronte mercato, emergono novità rilevanti per Danilo, capitano e leader difensivo della squadra. Alcuni club della Saudi Pro League avrebbero già avviato i primi contatti per esplorare un eventuale trasferimento del brasiliano nel 2025. La Juventus dovrà dunque valutare le opzioni per il futuro del difensore, che potrebbe ricevere proposte importanti dai club sauditi nei prossimi mesi, mantenendo così vivo l’interesse attorno a un pilastro della rosa bianconera.