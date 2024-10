Danilo Juve, può partire?

I club dellahanno avviato i contatti per esplorare un possibile trasferimento di Danilo nel 2025. Il difensore brasiliano, attualmente in forza alla Juventus , potrebbe lasciare il club bianconero il prossimo anno, e le società saudite stanno valutando attivamente l’opportunità di ingaggiarlo, lo riporta Fabrizio Romano.La carriera di Danilo, noto per la sua esperienza internazionale e la capacità di giocare in diversi ruoli difensivi, ha attirato l’attenzione dei club della Saudi Pro League, che continuano a investire in nomi di spicco del calcio europeo. Con il contratto in scadenza,potrebbe rappresentare una soluzione ideale per rinforzare le squadre della lega saudita, dove la richiesta di calciatori con esperienza europea è in crescita.Da parte sua, lanon sembra certo intenzionata ad alzare le barricate per trattenere il difensore brasiliano che, in questa stagione, è sceso nelle gerarchie di. Inoltre, da monitorare i movimenti sul mercato di gennaio, anche se al momento in questo senso non ci sono segnali per un divorzio anticipato.