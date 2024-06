Una giornata, quella di oggi, decisamente ricca di notizie per il mondo. Tanto mercato, dichiarazioni su più fronti (comprese quelle di Nicolòdal ritiro della Nazionale italiana, che hanno riaperto il dibattito sulla sua convocazione) e poi, in serata, l'annuncio dell'accordo con Massimilianoper la risoluzione consensuale del contratto, dopo la lettera di licenziamento inoltrata nei giorni scorsi.Questo, peraltro, si era aperto con un evento significativo, la Golf Cup organizzata dalla fondazione Vialli e Mauro che ha avuto tra i protagonisti diversi personaggi legati al mondo bianconero tra cui Paolo Montero e Michel Platini, che hanno colto l'occasione per dire la loro su alcuni temi del momento.