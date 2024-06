Nicolòha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale italiana a: "Dopo il periodo che ho fatto fuori, 7 mesi per me molto lunghi, mi sono sempre allenato con l'obiettivo di tornare per l'ultima con la Juve e poi essere convocabile per l'Europeo. Ora è già una grande emozione essere qui nei 30, poi sarà una decisione del mister".Anche io sono rimasto sorpreso dalla mia convocazione, lui è un mio amico e io gli voglio bene, è ovvio che è dispiaciuto ma ci siamo parlati e gli sono vicino in questo momento. Ora però sono concentrato sulla mia convocazione"."Ci siamo incontrati in campo l'anno scorso, poi l'ho conosciuto quando è venuto a vedere un allenamento con la Juve. Prima della Coppa Italia ci siamo visti casualmente in hotel, io stavo per andare a letto e lui mi ha detto 'no no, vieni qui che dobbiamo parlare' ed è stata una sorpresa. Non mi ha anticipato niente sulle convocazioni però l'ho saputo quando sono uscite le convocazioni, stavo riposando ho trovato mille messaggi ed è stato bello. Quando è diventato realtà è stato un'emozione fantastica, ora darà tutto ma anche se non sarò convocato tiferò Italia".