Juventus-Brest: le scelte di Thiago Motta

Douglas Luiz giocherà?

Latorna in campo questa sera per l'amichevole contro il Brest a Pescara (calcio d'inizio ore 21). Thiago Motta si aspetta risposte positive dopo la brutta prova nella prima uscita stagionale con il Norimberga. Anche perché in mezzo c'è stata un'altra settimana di lavoro, sono tornati tutti i giocatori a disposizione e anche la condizione fisica dovrebbe essere migliore. Ma che tipo di Juventus vedremo contro i francesi?Rispetto alla partita contro il Norimberga, Thiago Motta potrà contare su molti più giocatori della prima squadra e meno "Next Gen". Il gruppo di italiani tornato dopo dalle vacanze infatti potrebbe questa sera scendere in campo dal primo minuto. La linea a quattro difensiva infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, vedrà impegnati dal primo minuto siada difensore centrale chesulla sinistra; Cabal e Savona (a destra) dovrebbero completare il reparto. A centrocampo verso la conferma la coppialeggermente più avanti al posto di Miretti, infortunato. Se fosse così, perci sarebbe spazio sulla sinistra mentre dalla parte opposta opportunità perCentravanti?La partita contro il Brest sarà l'occasione anche per vedere gli ultimi bianconeri rientrati a Torino.per loro Thiago Motta potrebbe seguire quanto fatto con il Norimberga con chi si era allenato solo una settimana. Ovvero panchina inziale e spazio nella ripresa. L'attesa maggiore in questo caso è per il nuovo acquisto Douglas Luiz, che intanto ha scelto i l suo nuovo numero di maglia.



