Scelto il numero di maglia per Douglas Luiz, nuovo acquisto della Juventus nell'attuale sessione di mercato. Il giocatore, arrivato tramite l'operazione che ha visto la cessione di Barrenchea e Iling-Junior come contropartite tecniche all'Aston Villa più parte fissa per il brasiliano indosserà la maglia numero 26. Si tratta di una novità per il centrocampista, dato che nel corso della sua esperienza inglese aveva sempre indossato la maglia numero 6.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui