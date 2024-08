Juve, le ultime su Rugani e Djalo

. Il difensore francese è pronto a iniziare una nuova avventura al West Ham , che nella notte ha messo a segno l'affondo decisivo superando definitivamente i bianconeri e convincendo il giocatore che, da parte sua, sembrava più che propenso ad accettare la corte della Vecchia Signora. E adesso? Adesso Cristiano Giuntoli proverà a lavorare su altri profili, probabilmente pescando dall' elenco di nomi di cui già si parlava nelle scorse settimane : Mario Hermoso, Jakub Kiwior, Clement Lenglet e Maxence Lacroix quelli più fattibili, anche se poi non è da escludere qualche ulteriore ipotesi finora non considerata.Poco probabile invece - anche qui, salvo sorprese - che la Juve decida di puntare sui difensori "di casa", ovvero nello specificoche sono finiti sulla lista degli esuberi. L'azzurro, fresco di rinnovo, sembra vicino all'Ajax, mentre il portoghese è stato accostato a diversi club sia in Italia che all'estero, e potrebbe anche essere utilizzato come contropartita in un'operazione di mercato. Difficile, ad ogni modo, che i due possano restare a Torino. Per rinforzare la retroguardia, quindi, i bianconeri guarderanno altrove.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui