Mario Hermoso

Jakub Kiwior

Clement Lenglet

Maxcence Lacroix

Lavede sfumare uno dei principali obiettivi del suo mercato, ovvero. Quando tutto sembrava convergere verso la fumata bianca, il blitz del West Ham ha letteralmente sparigliato le carte facendo saltare il banco. Morale della favola, il centrale francese vestirà la maglia degli Hammers e ora i bianconeri sono chiamati ad una nuova inversione di rotta per provare a portare a Torino un difensore. Di seguito ecco i profili che potrebbe fare al caso della Juventus, riportati da Calciomercato.com:rappresenta la classica occasione a costo zero. Svincolato dopo la chiusura della sua esperienza all'Atletico Madrid, lo spagnolo - 29 anni - è un difensore centrale di piede mancino che potrebbe dunque incastrarsi alla perfezione all'interno della linea a quattro tracciata da Thiago Motta. Sul calciatore, in tempi recenti, si era segnalato anche l'interesse di Inter e Napoli, ma al momento nessuno dei club italiani è riuscito ad affondare il colpo.Il nome di Jakub Kiwior potrebbe tornare di moda anche per quanto riguarda il mercato della Juventus. Il difensore polacco, in forza all'Arsenal, ha sin qui trovato pochissimo spazio in maglia Gunners e il recente arrivo del vecchio obiettivo bianconero Riccardo Calafiori potrebbe ridurre ulteriormente i suoi margini agli ordini di Mikel Arteta. La Juve, dunque, potrebbe tornare sulle sue tracce considerando anche il fatto che il classe 2000 è già stato allenato da Thiago Motta ai tempi dello Spezia.Un altro nome che potrebbe tornare d'attualità è quello di Clement Lenglet del Barcellona. Il centrale francese non rientra nel progetto tecnico blaugrana e nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito in Premier League vestendo le maglie di Tottenham e Aston Villa. Il contratto del classe 2005 con i catalani scade nel 2026.Non va depennato nemmeno il profilo di Maxcence Lacroix, centrale francese in forza al Wolfsburg dal 2020. Abile in marcatura fa della forza fisica il suo punto di forza, oltre ad esser bravo in fase di anticipo e nel gioco aereo.





