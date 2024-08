Dopo un lungo inseguimento, l'ostacolo più grande si è palesato a pochi metri dal traguardo.non sarà il nuovo difensore della. L'inserimento prepotente del, infatti, ha fatto saltare letteralmente il banco proprio quando i bianconeri sembravano ormai in procinto di finalizzare il colpo nel reparto arretrato. E invece gli argomenti economici messi sul piatto dal club della Premier League hanno convinto in primis il Nizza, club proprietario del cartellino, e a seguire il calciatore che dopo aver messo la Juventus davanti a tutto e tutti per diverse settimane ha deciso di sposare il progetto degli Hammers. Per Todibo, dunque, niente futuro in Serie A: il prossimo capitolo della sua carriera si svilupperà in Premier. Il calciatore svolgerà già oggi le visite mediche.





