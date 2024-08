Nico Gonzalez Juve, le ultime

Calciomercato Juventus, la strategia per le ali

Nico Gonzalez, la stagione 23/24



I numeri

Presenze: 44

Minuti: 3.165'

Goal: 16

Assist: 5

Per una pista che si raffredda, un’altra diventa rovente. Dalla Germania arriva il messaggio di Adeyemi che – intervistato da Bild -, dice chiaramente di voler rimanere al. Ma la Juventus non resta a guardare e continua a lavorare sul fronte delle ali offensive con la pistache diventa sempre più calda.Nico Gonzalez sembra sempre più vicino a lasciare la Fiorentina, con il club che punta a chiudere l'accordo per Albert Gudmundsson. Nelle ultime ore, c'è stato un contatto diretto tra la Juventus e la Fiorentina, aumentando le possibilità di un trasferimento del giocatore in bianconero. La Fiorentina ha chiarito di non essere interessata a contropartite tecniche, rifiutando offerte che includevano McKennie e Kostic, soprattutto a causa delle elevate richieste salariali, come nel caso dell'americano, che chiede oltre 4 milioni a stagione. Le due società stanno ora lavorando per trovare un'intesa definitiva per il trasferimento. Lo riporta Sportitalia.Nico Gonzalez, ma non solo. Con la partenza di Federico Chiesa, l’obiettivo dei bianconeri è quello di fare due colpi sugli esterni. Sfumato Adeyemi, sempre più lontano Sancho: al momento, i nomi da monitorare in questo senso sono quelli di Francisco Conceicao e Galeno.