Adeyemi a BILD: le parole

Calciomercato Juventus, i nomi per gli esterni

Parole chiare e nette, quelle di Karima Bild. Parole che sembrano mettere la parola fine alla possibilità di una trattativa per portare l’esterno alla Juventus . Il giocatore, infatti, ai microfoni del media tedesco ha ribadito la volontà di rimanere al Borussia Dortmund anche per la prossima stagione.Ecco cosa ha detto Adeyemi a BILD:"Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio stare in questo club e i miei piani non sono mai cambiati. Mio padre ha parlato con la Juventus? Si è scritto molto, ma non è vero".Sfuma, mentre sempre più lontano appare essere anche. Ma lacontinua a guardare con attenzione al mercato delle ali offensive. In cima alla lista, ad oggi, sembra esserciche, con l’arrivo di Gudmundsson in viola, potrebbe avvicinarsi alla Juve. Tra i nomi caldi e da tenere monitorati resistono quelli die, soprattutto,