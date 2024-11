Perché è stata rinviata la partita della Juventus Next Gen

Mentre si attende l'ufficialità dell'esonero di Paolo Montero e del contestuale ritorno in panchina di Massimo Brambilla, laha ricevuto la conferma che il match contro lain programma sabato 16 novembre è stato rinviato a mercoledì 27 novembre alle 15.00.Il motivo è da attribuire alla sosta per le Nazionali, che ha visto partire anche diversi giocatori della seconda squadra bianconera ; in maniera del tutto analoga, infatti, sono state rimandate anche le partite di Milan Futuro (contro il Campobasso) e Atalanta Under 23 (contro il Padova).Una notizia positiva da un certo punto di vista, in quanto così il nuovo-vecchio allenatore avrà più tempo per lavorare con la Next Gen dopo il cambio in panchina: il prossimo appuntamento della squadra, infatti, sarà domenica 24 novembre sul campo del, dopodiché si recupererà la partita rinviata e, a seguire, si procederà regolarmente con quanto previsto dal calendario (l'1 dicembre a Biella approderà il Taranto).