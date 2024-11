I giocatori delle giovanili della Juventus convocati in Nazionale





Non solo i 14 giocatori della prima squadra di Thiago Motta . Anche tra le giovanili dellasono stati prelevati vari elementi in questa terza e ultima sosta dedicata agli impegni delle varie Selezioni, dallaall'fino all'. Di seguito l'elenco completo.Comenencia (Nazionale di Curacao), Papadopoulos (Grecia Under 21) e Anghelè (Italia Under 20).Vacca (Italia Under 20), Florea (Romania Under 20), Pagnucco (Italia Under 19), Grelaud e Keutgen (Belgio Under 18), Radu (Romania Under 18), Sosna (Repubblica Ceca Under 18) e Verde (Italia Under 18).Borasio e Nava (Italia Under 17), Badarau e Precupanu (Romania Under 17), Gielen (Belgio Under 17), Huli, Gecaj, Durmisi A. e Durmisi D. (Albania Under 17).