I giocatori della Juventus in partenza con le Nazionali

In attesa di capire se l'infortunio di Samuele Ricci costringerà davvero il CT Luciano Spalletti a bussare alla Continassa per prelevare uno tra Nicolò Fagioli e Manuel Locatelli, sono tredici i giocatori dellache a breve lasceranno Torino per partire con le rispettive Nazionali. A guidare il "plotone" è, le cui recenti prestazioni non sono sfuggite a Vincenzo Montella. Di nuovo in azzurro, quest'ultimo alla prima convocazione tra i "grandi", mentre si tratta di un ritorno dopo due assenze consecutive per, con il serbo atteso da una prova importante sul fronte della tenuta fisica avendo giocato da titolare tutte le gare stagionali della Juve.In partenza anchee i giovani, entrambi chiamati in Under 21, mentre andando oltreoceano è previsto un lungo viaggio per: il figlio d'arte è pure squalificato per il primo match, ma il CT Mauricio Pochettino lo ha comunque voluto con sé fin da subito. Chiude il cerchio, pronto a raggiungere ancora il Brasile nonostante un inizio di stagione travagliato: sarà proprio lui, come già in altre occasioni, l'ultimo a rientrare alla Continassa, dopo l'impegno nella notte tra martedì e mercoledì prossimo a Salvator contro l'Uruguay. Niente Nazionale, invece, per Nico Gonzalez che, come vi abbiamo già raccontato, resterà alla base bianconera per completare il percorso di recupero dall'infortunio.