Massimo Brambilla verso il Foggia: le ultime

Salvo clamorosi colpi di scena il tecnico della Juventus Next Gen Massimolascerà i bianconeri. Dopo una stagione con ottimi risultati alla guida della formazione bianconera che milita inIl sogno playoff infatti si è fermato contro la Carrarese, che si è poi assicurata la promozione in Serie B, quindi un'avversaria certamente di tutto rispetto. Nonostante ciò nelle gare contro la formazione toscana i bianconeri si sono difesi molto bene sfiorando anche il passaggio del turno nel doppio confronto.Il tecnico della Juventus Next Gen però al suo posto potrebbe subentrare Paolo Montero ). In pole per il futuro di Brambilla c'è il. Il tecnico infatti domani avrà un incontro con il club pugliese, il contatto potrebbe infatti rivelarsi decisivo. Sembrano esserci i presupposti per chiudere la trattativa. Le estimatrici comunque per Brambilla non mancano, nella mattinata di oggi era stato accostato anche alla Spal in caso di separazione da Di Canio. In pole però resta il Foggia,