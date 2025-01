Juventus Next Gen, i convocati per il Trapani: c'è anche Pietrelli

Getty Images

I convocati di Brambilla per Juventus Next Gen-Trapani

Seconda sfida casalinga consecutiva per lache oggi, al "Pozzo-La Marmora" di Biella, ospita ilnel match valido per la 24^ giornata di Serie C. Fischio d'inizio in programma alle ore 15.00 di oggi, domenica 26 gennaio.Di seguito la lista dei convocati diramata dal tecnico Massimo Brambilla. Presente anche il nuovo acquisto, esterno offensivo classe 2003 ingaggiato nei giorni scorsi dalla Feralpisalò 3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia7 Mulazzi10 Anghelè11 Cudrig

12 Radu16 Amaradio17 Guerra23 Scaglia F.24 Citi26 Gil Puche27 Cat Berro28 Owusu30 Daffara31 Puczka34 Turco40 Villa42 Peeters46 Turicchia73 Faticanti74 Papadopoulos79 Silva Semedo99 Pietrelli