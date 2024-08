Juve Next Gen-Cerignola, le pagelle

DAFFARA 6 – Incolpevole sui goal, più colpevole su qualche errore tecnico in costruzione

CITI 4.5 – Spaesato e impreciso, quando i pugliesi ripartono non può far altro che leggere la targa

Dal 69’ AMARADIO 6 – Si regala il goal nel finale, bravo a infilarsi

SCAGLIA F. 4 – Dovrebbe far sentire il peso dell’esperienza, ma a pesare come piombo sono gli errori che si rivelano essere decisivi. Partita da dimenticare quanto prima, la squadra di Montero ha bisogno di lui

STIVANELLO 5.5 – Il più positivo del pacchetto dei centrali, ma non per questo arriva alla sufficienza

MULAZZI 5 – Che fine ha fatto uno dei maggiori talenti del settore giovanile bianconero? Deve essere la stagione del riscatto, non inizia al meglio

Dal 45’ COMENENCIA 5 – Non cambia passo, assorbito dall’apatia del match

PALUMBO 6.5 – La Juventus Next Gen si aggrappa al suo piede: goal dalla distanza e assist. Non è abbastanza, ma a livello individuale è sicuramente il migliore

PEETERS 5 – Poca interdizione, ancora meno in costruzione. Insufficiente in entrambe le fasi

Dal 45' OWUSU 5.5 - Perde qualche pallone di troppo, impreciso

PUCZKA 6 – Pericoloso di testa, diligente sul binario mancino. Non ruba l’occhio, ma è tra i più positivi

GUERRA 5.5 – Si fa vedere tra le linee, cerca palla e la trova, ma per lo più finisce ingabbiato dalla difesa del Cerignola; non solo per colpa sua

ANGHELE’ 5 – Perde un brutto pallone e il Cerignola fa il 3 a 0. In generale, galleggia sulla trequarti senza riuscire a brillare

Dal 55’ MANCINI 5 – Arrivano pochi palloni, non riesce a fare la differenza

DA GRACA 5.5 – Non riesce a tenere palla, sponde imprecise, in profondità non trova mai spazio. Ma è bravo sull’espulsione di Ligi e il voto si alza di mezzo punto

ALL. MONTERO 5 – La stagione inizia nel peggiore dei modi, la squadra è fragile dietro e fatica a creare occasioni. Da qui si può solo migliorare: la speranza è questa.

Peggio di così era difficile anche da sognare – sotto forma di incubo -, dopo una cena pesante e rimasta sullo stomaco. La Juventus Next Gen comincia il proprio campionato con una sconfitta netta e senza appello contro l'Audace Cerignola . E passi per il risultato, 2-4, che può capitare; ma è la prestazione la vera nota negativa. Difesa fragile, fase offensiva pressochè inesistente. Servirà ben altro per le prossime uscite: il tempo per lavorare c’è.