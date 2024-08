Juve Next Gen-Cerignola LIVE: la diretta

30' - Ci prova Da Graca a scuotere i suoi, tiro potente dalla distanza, pallone che non esce di molto

27' GOAL CERIGNOLA - Anghelé perde un brutto pallone sulla sua trequarti, difesa bianconera immobile e Cuppone ne approfitta per firmare il 3 a 0

20' GOAL CERIGNOLA, azione di contropiede dei pugliesi che tagliano in due la difesa bianconera e raddoppio di Salvemini

19' - Cross teso da calcio d'angolo di Palumbo, sbuca Puczka che di testa sfiora il pari

14' - Palla nel mezzo di Puczka, velo di Guerra per Da Graca che prova a girarsi in area ma la sua conclusione è murata

12' - GOAL CERIGNOLA, la sblocca Cuppone che sfila alle spalle di Scaglia che sbaglia i tempi dell'intervento

10' - Più intensa la squadra pugliese, i bianconeri faticano a risalire il campo

5' - Brutta palla persa nel mezzo da Peeters, gli ospiti sprecano la ripartenza

2' - Paolucci mette in mezzo un pallone pericoloso, Citi allunga fuori

1' - Via al match!

Juve Next Gen-Cerignola, le formazioni ufficiali



Juventus Next Gen (3-4-2-1)

Daffara;

Citi,

Scaglia F.,

Stivanello;

Mulazzi,

Palumbo,

Peeters,

Puczka;

Guerra (C),

Anghelè;

Da Graca.



Audace Cerignola (3-5-2)

Saracco,

Russo,

Coccia,

Tascone,

Salvemini,

Bianchini,

Paolucci,

Ligi (C),

Gonnelli,

Cuppone,

Martinelli

Juve Next Gen-Audace Cerignola, dove vederla in tv e streaming

Al via la stagione della Juventus Next Gen che questa sera, tra le nuove mura amiche di Biella, debutta nel girone C di Lega Pro. I bianconeri guidati da Paolosono già chiamati a dimenticare la delusione dell'eliminazione dalla Coppa Italia e hanno l'obiettivo di partire forte per evitare di ripetere il canovaccio iniziale della passata stagione. Già a disposizione di Montero il nuovo arrivato Papadopoulos ; esclusi dai convocati i tanti ragazzi coinvolti da dinamiche di mercato comeLa partita tra Juventus Next Gen e Audace Cerignola, valida per la 1ª giornata del Girone C del Campionato Serie C-Lega Pro, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW e Sky Go.