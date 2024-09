Juventus-Napoli, biglietto valido per i tifosi ospiti?

C'è molta incertezza riguardo la situazione che si è creata pere la presenza o meno dei tifosi ospiti. Ieri la prefettura di Torino ha vietato l'ingresso ai residenti della provincia di Napoli. Oggi però il Tar ha sospeso l'ordinanza accogliendo il ricordo di un tifoso. Dopo la decisione della Prefettura, la Juventus ha già disposto il rimborso dei biglietti per coloro che avevano acquistato i biglietti ma non potevano più assistere alla partita. Per questo, tali biglietti non saranno considerati validi per l'accesso nel settore ospiti. Una situazione in via di sviluppo ma al momento, se i tifosi napoletani a cui è stato rimborsato il biglietto si presenteranno all'ingresso del settore ospiti, non potranno entrare.