Juventus-Napoli, divieto di trasferta: accolto il ricorso, sospesa l'ordinanza

Non sono mancate le polemiche anche nel pre partita diin particolare per la decisione della prefettura di Torino che nella giornata di ieri ha vietati ai residenti nella provincia del capoluogo campano di assistere al big match in programma all'Allianz Stadium. Un tifoso azzurro ha però fatto ricorso contro l'ordinanza, che è stato accolto dal Tar del Piemonte.Svolta a poche ore dal match train programma alle ore 18. Il tribunale amministrativo regionale (Tar) ha infatti accolto il ricorso presentato da un tifoso del Napoli contro l'ordinanza emessa dalla prefettura di Torino che ieri ha disposto il divieto ai residenti del capoluogo campano di accedere allo stadio per la partita. L'efficacia del provvedimento è stato quindi sospeso.