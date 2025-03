Koopmeiners, neanche Tudor lo scuote. E adesso? C'è un piano B per la Juventus

I numeri della sua partita

La vittoria è una medicina straordinaria: copre tutto, almeno per qualche giorno. Teunpuò affrontare la settimana con un’anima più leggera, e già questo potrebbe aiutarlo. Tra gli aspetti positivi del ritorno al successo della Juventus, però, la sua prestazione non compare. Opaca, quasi spenta, fuori ritmo rispetto al resto della squadra.



La scelta di Tudor

I dati, come sempre, offrono una chiave di lettura utile:è stato sorprendentemente poco coinvolto nella manovra. E con l’arrivo di Tudor ci si aspettava esattamente il contrario: più partecipazione, più verticalità. Invece, ha toccato appena 32 palloni – addirittura meno di, fermo a 33 – e ha perso il possesso in 11 occasioni, oltre la già alta media stagionale di 9,7.Un aspetto che lascia qualche speranza è il dato sui duelli: quattro tentati, quattro vinti. Un segnale che da mediano sa farsi valere.Tudor lo ha posizionato dove dovrebbe fare la differenza: trequartista, spostato sulla destra, con libertà di svariare e di alternarsi con Yildiz. Eppure, le risposte sono state poche. Tiepide. Ininfluenti nelle zone dove avrebbe potuto incidere, complice un dispendio atletico che fatica a sostenere.E ora? Rischia il posto? Tudor avrà un’intera settimana per valutare,Tuttavia, il tecnico è stato chiaro nel post-partita: “Va recuperato, ma ci tiene e riusciremo a farlo”. Parole molto diverse dall’atteggiamento rassicurante di Thiago Motta, anche quando non c’era nulla di cui essere soddisfatti.Ora Tudor ha due strade davanti: insistere suanche quando sembrerà un esperimento fallito, oppure affidarsi a, adattato ma forse più funzionale. La scelta spetta a lui.