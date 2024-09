Juve-Napoli, la scelta su Danilo

Lo abbiamo detto, lo abbiamo raccontato con l’arrivo dia Torino. L’allenatore è abituato e ha abituato a prendere decisioni forti, se vogliamo anche impopolari. Lo ha fatto ae lo sta facendo anche alla Juventus, sorprendendo e rivoluzionando le gerarchie bianconere.L’ennesima decisione forte arriva questo pomeriggio, prima dell’inizio di Juventus L’esclusione di Gatti non sorprende particolarmente, visto il piccolo problema alla caviglia e la volontà di non rischiare. Sorprende, però, che Thiago Motta rivoluzioni la difesa, spostando Kalulu in mezzo e mettendo il classe 2004 Savona a destra e che, in tutto questo, capitan Danilo si accomodi ancora una volta in panchina. Il brasiliano, in questo momento della stagione, è evidentemente tra le ultime scelte dell’allenatore per la linea difensiva.Crescerà di condizione, smaltirà gli impegni internazionali estivi. Questa è la fotografia ad oggi, non è detto che non possa mutare nei prossimi mesi.