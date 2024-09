Juve-Napoli LIVE: la diretta

Juve-Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS 4-2-3-1

Di Gregorio

Savona

Kalulu

Bremer

Cambiaso

Locatelli

McKennie

Nico Gonzalez

Koopmeiners

Yildiz

Vlahovic

NAPOLI (3-5-2)

Meret;

Di Lorenzo,

Rrahmani,

Buongiorno;

Politano,

Anguissa,

Lobotka,

McTominay,

Olivera;

Kvaratskhelia,

Lukaku

Juventus-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Il match Juventus , in programma sabato 21 settembre 2024 alle 18:00, vale per la quinta giornata della Serie A 2024/25 e si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. Le squadre, guidate rispettivamente dae Antonio Conte , si sfideranno in uno dei big match del campionato, segnando il ritorno di Conte a Torino da avversario.Negli ultimi confronti, i partenopei hanno ottenuto sei vittorie nelle ultime nove partite di Serie A contro i bianconeri (1 pareggio, 2 sconfitte), tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti 22 scontri diretti (4 pareggi, 12 sconfitte). Dal 2019/20, il Napoli è la squadra che ha sconfitto la Juventus più volte in campionato, con sei successi, almeno due in più rispetto a qualsiasi altro avversario. Questa sfida rappresenta un test importante per entrambe le squadre nella corsa al vertice della classifica.Il match Juventus-Napoli di sabato 21 settembre sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, con il collegamento che inizierà alle 17:30. La partita sarà disponibile anche sull’app di DAZN, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Federico Balzaretti.