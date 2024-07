Quante partite salta Miretti?

Brutte notizie per la Juventus e per Fabio Miretti. Il centrocampista si è infortunato a seguito di trauma contusivo al piede destro. Questa mattina ha svolto gli esami. QUI i dettagliMiretti sarà sottoposto a nuovi esami tra 15 giorni per valutare l'evoluzione della frattura e stabilire i successivi passi del percorso di recupero. Non ci sarà quindi per l'esordio in campionato contro il Como. La sensazione è che ci vorrà almeno un mese prima di rivederlo in campo. Miretti quindi rischia di saltare anche la seconda giornata e potrebbe rientrare per la terza o dopo la sosta di settembre delle nazionali.