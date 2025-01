Giuntoli aveva avvisato su Milik: le parole del dirigente

Adesso sì che si spieganoSolo poche settimane fa, il Football Director della Juventus era stato molto speranzoso nei confronti dell'attaccante polacco: "Nuovo attaccante? Noi aspettiamo Milik". Tutt'altra posizione di quella tenuta invece prima della semifinale di Supercoppa Italiana in cui per la prima volta ha aperto pubblicamente ad un nuovo acquisto in attacco.Cosa è cambiato? Facile, le condizioni di Milik, che si è fermato nuovamente per un problema al polpaccio mentre era nella fase di recupero dopo il lungo stop. Un ulteriore slittamento nel rientro del polacco, che seguendo quanto detto a metà dicembre da Giuntoli, sarebbe dovuto tornare a disposizione adesso. "Milik ha iniziato a fare un po' di campo, siamo contenti, il ginocchio non dà problemi, recupererà in 15-20 giorni". Questi i piani, di nuovo non rispettati dall'attaccante.Dopo la notizia sulle condizioni del giocatore, assumono più senso le parole del dirigente meno di 48 ore fa. ", la risposta su come si sarebbe mossa in entrata. In qualche modo quindi, Giuntoli aveva avvisato che c'era un nuovo intoppo nella tabella di marcia, che questa volta porta la Juventus a non poter più aspettare Milik; nei fatti, già era così, adesso lo è anche a parole.