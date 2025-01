Juventus-Milan, Yildiz può partire titolare?

Anno nuovo, stessi obiettivi. La Juve vuole la Supercoppa e il Milan sarà il primo test per accedere alla finale , eppure c'è molto di più in gioco. La corsa al primo trofeo stagionale può essere una vera e propria svolta per la stagione dei bianconeri, fin qui ricca di emozioni altalenanti, conrispetto ai momenti positivi. Dunque, quale miglior occasione per rilanciarsi? E no,. La gara di questa sera può essere un nuovo trampolino anche per, che ha giocato appena 28 minuti nella partita contro la Fiorentina."Riesce a fare cose importanti ma è giovane, deve continuare a migliorare e crescere, imparando dall'allenatore ma anche dai tanti esempi positivi che abbiamo in squadra". Così ha parlato Thiago Motta in conferenza stampa riguardo al numero 10 bianconero, che da questa stagione sta compiendo un percorso di crescita molto importante, tanto da essere. Il classe 2005 potrebbe tornare a vestire una maglia da titolare, e cerca un gol che manca, quando l'avversario era il Torino: anche in quell'occasione Yildiz era partito dall'inizio, e ritrovare la rete potrebbe essere la marcia in più anche per le prossime partite.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui