Juventus-Milan, le probabili formazioni

Dove vedere Juventus-Milan in tv e in streaming

E' il giorno della semifinale ditra. Ad aspettare una delle due squadre c'è l'che ha superato nella prima partita della competizione l'Atalanta con il risultato di 2-0. Appuntamento allo stadio Al-Awwal Park di Riad, con calcio d'inizio alle ore 20. Sarà la seconda sfida stagionale tra la Juventus e il Milan ma a differenza del match giocato a Novembre, sulla panchina rossonera non c'è più Paulo Fonseca ma Sergio Conceicao, che esordirà proprio quest'oggi. Perla chance di giocarsi tra pochi giorni il primo trofeo da allenatore in carriera. La Juventus non vince la Supercoppa dal 2021, quando c'era Andrea Pirlo in panchina.In casa Juve, qualche rientro come quello di Timothy Weah, che però non partirà dal primo minuto. Motta può finalmente scegliere in attacco su chi puntare e chi lasciare fuori, almeno inizialmente. Koopmeiners da trequartista dietro Vlahovic. Scelte quasi obbligate in difesa dove l'unico posto in discussione è quello a sinistra tra Cambiaso e McKennie. Nel Milan non ci sarà Leao, fuori per infortunio mentre torna regolarmente Pulisic.I diritti della Supercoppa sono stati assegnati a Mediaset. La sfida tra Juventus e Milan sarà quindi mandata in onda su Canale 5. Per quanto riguarda lo streaming, sarà l’apparato Mediaset a rendere disponibile la visione di Juventus-Milan. Gara disponibile su sull'app Mediaset Infinity o sul sito Sportmediaset sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.