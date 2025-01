Risposte (anche inattese) dei singoli e del gruppo: cosa lascia Juventus-Milan

AFP via Getty Images

Avete presente quella sensazione dopo aver trattenuto il fiato per tanto tempo? Ecco. Juventus-Milan è stato quel momento in cui, dopo aver accumulato tanto, forse troppo, ci si libera con un sospiro di puro sollievo, togliendosi un peso che iniziava a diventare instabile La vittoria della Juve è stata necessaria, non solo per la mancanza di successi recenti, ma anche per come è maturata, con la speranza che sia la svolta che si stava cercando. I bianconeri devono ritrovare fiducia, e questa partita ha dato diverse risposte, anche inaspettate, che possono (e devono) rivelarsi carte

Juventus, le risposte dalla vittoria contro il Milan

In generale, è stata una grande prestazione da parte del gruppo intero, che non ha mai davvero sofferto il Milan se non in poche occasioni, prontamente respinte. Questa è esattamente la gara che serviva alla Juve in questo momento, in cui anche le buone partite non riuscivano a essere svoltate, vediE dopo ieri sera, quella parola che ha tanto riecheggiato intorno all'ambiente bianconero assume contorni diversi, più vicini e meno amari: ripartire. Già, perché è lecito aspettarsi che la vittoria di ieri non sia un caso isolato, ma il vero punto di ripartenza. E allora da cosa, e soprattutto da chi si riparte?





