Dal Milan... al Milan: il terzo atto sarà cruciale per la Juventus

E alla fine arriva... il Milan. Ancora. Sarà il terzo atto di questa stagione tra la Juventus e i rossoneri, e se possibile la posta in palio è aumentata ancora. Già, perché la stagione dei bianconeri ha dimostrato fin qui di essere tutt'altro che regolare , e se da un lato ci si poteva aspettare alcune difficoltà per un percorso appena nato, dall'altro non si deve nascondere l'amarezza (e perché no, un pizzico di rabbia) per come si sono evolute alcune situazioni. E le gare contro il Milan, o meglio, dei suoi inciampi.

Perché Juventus-Milan sarà fondamentale

Dalla prima partita a San Siro era emersa la grande difficoltà della Juve nel pieno della sua emergenza infortuni. Il risultato? Una partita priva di emozioni, frutto dell'ombra più totale di entrambe le squadre. Quale migliore occasione della Supercoppa, allora? La trasferta araba, invece, è stato un altro punto fondamentale di questa stagione: la sconfitta di Riyadh è stata, e ha lasciato molti più strascichi (anche se già numerosi) rispetto a tanti pareggi.Tre occasioni non capitano a tutti, e proprio per questo Juventus-Milan diventa cruciale: alla squadra di Thiago Motta non è concesso sbagliare.Juventus-Milan, tuttavia, non può e non deve limitarsi a essere specchio dei passi falsi. Al contrario, questa volta la chance di dare una svolta deve essere sfruttata, per dare una risposta ai rossoneri e al proprio futuro. Il mese di gennaio fin qui recita, e il pareggio con l'Atalanta, seppur dalle note più dolci rispetto al derby, non può essere la meta. La Juve ha bisogno di certezze per rilanciarsi, e il momento per raggiungerle è





