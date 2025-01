Juventus, le prime indicazioni verso il Milan: Motta tentato da una conferma, ma Vlahovic...

AFP or Licensors



Le prime indicazioni verso Juventus-Milan

Cos'ha in menteper il? Beh, al momento è ancora presto, prestissimo per avere certezze. Però qualcosa si può immaginare, insieme alle indicazioni giunte dal primo giorno di lavoro alla Continassa. Intanto, ecco Alberto Costa: il terzino ha lavorato con il gruppo e vuole la prima convocazione stagionale, magari pure i primi minuti. Con i compagni c'era pure Dusan, attorno al quale Motta disegnerà, in un modo o nell'altro, il prossimo undici.Sì, perché ci si muove attorno a Dusan. E pure alle voci attorno al numero nove. L'incontro con Ristic, l'agente , ha alimentato le speculazioni, però Vlahovic è tornato in campo con l'obiettivo di riprendersi il posto da titolare nella sfida ai rossoneri. Thiago Motta, complice lo stato di salute del centravanti, sembra però tentato dal riproporre quanto visto a Bergamo, contro l'Atalanta. Quella Juve gli ha dato grandi risposte e a prescindere dal risultato può rappresentare la strada giusta.

Strada giusta pure per, che lavorerà per essere nell'elenco dei presenti per la sfida dello Stadium. Ci sono tutti i tempi e tutte le possibilità. E c'è ancora spazio e margine per nuovi ragionamenti. Tanto dipenderà da Vlahovic, ma tutte le scelte saranno invece di Motta: se Vlahovic dovesse star fuori, si avrebbe più di una notizia. E un nuovo orizzonte sul mercato...