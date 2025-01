Vlahovic, si muove il mercato con l'agente a Torino? Qual è la sua situazione ad oggi

AFP via Getty Images

Il futuro delladipenderà molto dalle prossime mosse relative a. Il centravanti serbo, che Thiago Motta non ha avuto a disposizione da dopo la Supercoppa a causa di un affaticamento muscolare, sta cercando di recuperare in vista del big match contro il Milan di sabato alle 18.Vlahovic si trova davanti a un bivio, con continue voci di mercato che lo riguardano anche in questa finestra invernale, e con una proposta di rinnovo contrattuale da parte della Juventus che però ha una scadenza ben precisa. L'arrivo a Torino del suo agente, Darko Ristic, apre nuove e significative possibilità.Fino ad oggi, la Juventus ha sempre preferito l'opzione rinnovo, ma questa è stata respinta sia dal giocatore che dal suo entourage. L’impatto economico di Vlahovic per le casse bianconere è fuori dai parametri fissati dalla dirigenza, che deve adattarsi ai diktat di John Elkann. Il costo annuale dell’amortamento, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, e l’ingaggio da 12 milioni netti (circa 23 lordi) sono considerati insostenibili.Lapunta a risolvere la questioneentro l'estate, e se dovesse arrivare una proposta economica valida, anche in questa finestra invernale potrebbe concretizzarsi un trasferimento. In tal senso, l'interesse del Paris Saint-Germain, che ha recentemente chiuso l’affare Kolo Muani con Giuntoli, e i sondaggi da parte dell'Arsenal (che ha perso Gabriel Jesus per infortunio) potrebbero rappresentare l'occasione giusta.La presenza dell'agente Ristic potrebbe portare a nuove trattative, rendendo il futuro di Vlahovic e della Juventus un punto di svolta decisivo.