L'importanza di Locatelli per la Juventus

La Supercoppa è il primo appuntamento di un mese decisivo per la Juventus. Proprio per questo, sarà necessario affrontare la sfida con la massima concentrazione, per evitare di ripetere gli errori che sono costati Sarà un'occasione importante per inseguire il primo trofeo stagionale , che darebbe molta fiducia soprattutto verso i prossimi impegni. Le ultime settimane, infatti, sono state cariche di tensione e incertezze, dunque serve ripartire con le idee chiare e ridare punti di riferimento a questa Juve. Proprio a questa voce, però, possiamo già trovare un nome per i bianconeri:Il centrocampista bianconero è la chiave per ripartire. Ma facciamo ordine. Innanzitutto il numero 5 è diventato ormai, indossando la fascia nelle ultime 3 partite, ma c'è molto di più. La sua crescita è stata evidente sin da inizio stagione, e durante la conferenza stampa alla vigilia Thiago Motta l'ha definito come un esempio per tutta la squadra. A confermare che Locatelli è fondamentale per il gioco della Juventus, e dunque non solo in occasione del match contro il Milan, ci sono i numeri. L'ex Sassuolo è infatti(1016), oltre a essere l'unico ad averne completati. La gara di Riyadh è il primo gradino, ma la scalata della Juve passa inevitabilmente da Locatelli.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

