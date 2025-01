Juve-Milan, la moviola: tutti gli episodi

45' McKennie è il primo ammonito del match, fallo da dietro su Bennacer

1' - Fischio d'inizio

Juve-Milan, la designazione completa

Arbitro: Andrea Colombo

Assistenti: Giuseppe Perrotti e Pietro Dei Giudici

IV uomo: Giovanni Ayroldi

VAR: Daniele Paterna

AVAR: Valerio Marini

La Juventus affronta il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad, con l'obiettivo di inaugurare l'eracon un trofeo. Dopo un periodo complicato caratterizzato da molti pareggi, i bianconeri puntano a rilanciare la stagione e raggiungere la finale contro l’Inter, già qualificata grazie al 2-0 sull’Atalanta. Thiago Motta può contare su una rosa quasi al completo, eccezion fatta per Bremer, Cabal e Milik, ancora indisponibili. Il Milan, guidato dal nuovo tecnico Sergio Conceição, rappresenta un’opportunità per la Juventus di sfruttare la propria forza e il momento di transizione dei rossoneri per accedere alla finale.