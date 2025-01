Koopmeiners Juve, le parole di Motta in conferenza stampa

Juventus-Milan sarà una gara di fondamentale importanza per i bianconeri. La Juve vuole cominciare l'anno nel modo giusto, e una vittoria sarebbe il primo passo verso la possibilità di vincere un trofeo, che darebbe senza dubbio fiducia a tutto l'ambiente. Dall'altra parte arriva un Milan in cerca di riscatto e fresco di novità in panchina con l'arrivo di. Verso la semifinale Thiago Motta sta iniziando a studiare la formazione, e in conferenza stampa ha parlato anche del possibile ruolo dinel match. L'olandese è rientrato contro la Fiorentina, e nelle ultime partite è stato alternato davanti alla difesa o come trequartista. C'è la possibilità che rimanga ancora dietro a Vlahovic contro il Milan, converso la conferma davanti alla difesa, ma Thiago Motta ha spiegato il suo punto di vista in conferenza stampa 'Può giocare sia davanti alla difesa sia come trequartista, sa fare entrambi i ruoli e l'ha dimostrato. Potrebbe anche partire dalla panchina e contribuire come tutti gli altri'.





