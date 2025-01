Infortunio Conceicao, cosa cambia

Colpo di scena durante il riscaldamento della semifinale di Supercoppa Italiana tra Juventus , in programma questa sera a Riad., tecnico dei bianconeri, aveva pianificato una formazione con il giovane talento Yildiz pronto a partire dalla panchina, ma un piccolo problema fisico ha cambiato i piani all’ultimo momento. Come riportato dalla Juventus: Cambia la formazione: piccolo problema durante il riscaldamento per Conceição, che parte quindi dalla panchina. Al suo posto Yildiz. Il portoghese ha lasciato il campo in lacrime, probabilmente per essere costretto a saltare la sfida con il padre, al suo posto il turco.