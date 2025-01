Douglas Luiz Juve, perché gennaio sarà decisivo

Se tra i buoni propositi per il 2025 della Juventus c'è quello di migliorarsi, è inevitabile passare dal match d'esordio. Contro ilsarà importante cominciare con il piede giusto, anche per lanciarsi nella corsa al primo trofeo della stagione. I bianconeri hanno recuperato diversi giocatori per la trasferta di Riad, e tra questi c'è sicuramente chi deve rilanciarsi, proprio come la Juve. Il riferimento aè puramente voluto, e il Milan rappresenta solo il primo gradino di una scala lunga e tortuosa: il mese di gennaio sarà decisivo per la Juventus , e per il brasiliano non sarà da meno.Non si può dire che le aspettative siano state rispettate, anzi. La prima parte di stagione per Douglas Luiz è stata molto complicata sotto tanti aspetti, soprattutto quello fisico:sono l'emblema che fotografa al meglio la situazione. Proprio per questo il match contro il Milan, per il quale Douglas si sta allenando con la squadra, può essere la prima occasione per ripartire e cominciare a dare le garanzie che non sono arrivate in questi mesi. Contro il Milan sarà solo il primo di, e gennaio sarà un vero e proprio spartiacque: i bianconeri affronteranno Napoli e Atalanta, oltre al ritorno della gara di Serie A ancora contro il Milan, e infine la Champions League. Il 2025 è arrivato, e la svolta della Juventus può e deve passare da Douglas Luiz.





