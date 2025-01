Il mese di gennaio della Juventus

Il calendario del primo mese del



Tanti appuntamenti da non perdere pic.twitter.com/tPk4aD8PGF — JuventusFC (@juventusfc) January 1, 2025

Tutto in un mese. Questo gennaio appena cominciato sarà decisivo per misurare quanto lapotrà alzare l'asticella delle proprie ambizioni stagionali, dopo un periodo di grandi sprechi che le hanno fatto perdere non poco terreno sulle avversarie in corsa per i primi posti della classifica di Serie A. Si parte con lain Arabia Saudita, una competizione che potrebbe durare fino a lunedì 6 gennaio così come interrompersi già domani, in caso di sconfitta contro il Milan in semifinale: conquistare un trofeo sarebbe una notevole iniezione di fiducia per Thiago Motta, il cui progetto sta un po' faticando a decollare.Il rientro in Italia, però, sarà tutt'altro che tranquillo per i bianconeri. Pronti via, sabato 11 sarà subito il momento del derby all'Olimpico contro il, dopodiché il calendario di Serie A proporrà martedì 14 la delicatissima trasferta a Bergamo sul campo dell'(per il recupero della sfida rinviata proprio a causa della Supercoppa) e sabato 18 il big match casalingo contro il. Sarà poi la volta della Champions, dove l'obiettivo di raggiungere gli ottavi di finale senza passare dai Playoff non è ancora sfumato: servirà però fare bottino pieno (o quasi) contro(in Belgio)e Benfica (all'Allianz Stadium), il 21 e il 29 gennaio. Due partite fondamentali, che saranno intervallate - giusto per non farsi mancare niente - dalla trasferta a. Si va in scena. E chi si ferma è perduto.