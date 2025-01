I convocati per Juventus-Milan: c'è Alberto Costa, Perin ce la fa

2024 Getty Images

Juventus-Milan, i convocati di Thiago Motta

Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz ATTACCANTI: Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula

La Juventus ha diramato l'elenco dei convocati per il big match contro il Milan di questa sera. Come anticipato nelle scorse ore, non ci sarà Randal Kolo Muan i, che non è stato tesserato in tempo per i problemi legati ai prestiti del PSG. C'è invece, che dopo essersi allenato con il gruppo prenderà dunque parte alla gara. Tornacome spiegato dallo stesso Motta e recupera anche Perin dopo l'affaticamento in allenamento.