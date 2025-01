Gazzetta - Kolo Muani avrebbe giocato titolare con il Milan: era un messaggio di Thiago Motta a Vlahovic

AFP or licensors

Un esordio per lapotrebbe esserci contro ilma non quello più atteso, di RendalBensì dell'altro acquisto, che per ora in realtà ufficialmente è l'unico di gennaio, ovvero. Il terzino portoghese sarà convocato ma non giocherà titolare. Sulla destra infatti toccherà ad Andrea Cambiaso, a proposito di mercato. L'attesa maggiore però, era appunto per Kolo Muani, il colpo bianconero per l'attacco. Non sarà a disposizione però perché ancora non tesserato. Un ritardo causato dal pasticcio burocratico del PSG, che deve "annullare" un prestito per poter cedere con quella formula il giocatore alla Juve.

Kolo Muani sarebbe stato titolare in Juventus-Milan: la scelta di Thiago Motta

Thiago Motta quindi dovrà attendere la partita con il Napoli (in Champions Kolo Muani non potrà essere inserito nella lista fino ai sedicesimi di finale). Una brutta notizia comunque, perché per quanto i bianconeri abbiano fatto a meno di un'alternativa a Vlahovic per l'intera stagione, questo è un momento in cui sarebbe servita ancora di più. Anche perché il centravanti serbo ha appena recuperato dall'infortunio muscolare e non è al massimo della condizione.Come racconta la Gazzetta dello Sport infatti,. Nonostante fosse arrivato a Torino mercoledì sera e con un solo allenamento insieme alla squadra. Quello di Thiago sarebbe stato un messaggio, neanche tanto velato, a Vlahovic. Con l'arrivo del francese - che non è in discussione ma solo posticipato - inevitabilmente cambierà la sua situazione e non avrà più un posto assicurato.