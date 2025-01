Juventus, non è cambiato nulla

Un continuo deja-vù, un incubo senza fine, spiragli di luce? No, non se ne vedono. La sconfitta della Juventus in Supercoppa, contro unsmarrito e alla ricerca di sé stesso, non è giustificabile. Ma è una sentenza: quale progetto? Ad oggi non c’è traccia.Una sentenza perché, soprattutto, non è cambiato nulla, non cambia nulla. È bastato qualche mese a cancellare l’entusiasmo estivo: una serie di pareggi quasi senza fine e questa sconfitta, bruciante, difficile da spiegare.E non cambia davvero nulla. Ancora una volta, come già successo, la serata si apre con un infortunio, quello di Conceicao . Si apre con scelte di formazione che lasciano il dubbio, a meno che la spiegazione non sia tra le pieghe delle parole di Giuntoli nel pre partita: Thiago Motta pensava già alla finale? La speranza è che, almeno, la giustificazione non sia questa. E per continuare con i deja-vù: squadra debole mentalmente, squadra che smette di attaccare ed essere pericolosa dopo il goal – la speranza è che questo fosse un capitolo relegato alla memoria della passata stagione -, squadra che finisce la partita, dopo i cambi, senza un attaccante di ruolo.Solitamente, dopo una sconfitta così bruciante, la speranza è che si impari e si possa andare avanti con speranza.