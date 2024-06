Aston Villa su Mckennie: quanto chiede la Juve

La Juventus ha messo nel mirinocentrocampista dell'Aston Villa il cui contratto scadrà nel 2026 e pronto ad una nuova avventura. Sono in corso i dialoghi tra il club bianconero e Monchi, ds dell'Aston Villa. Nell'operazione potrebbe finirci anche Weston Mckennie.Mckennie ha il contratto in scadenza nel 2025 e per questo la Juve sta cercando di cederlo. Come racconta la Gazzetta dello Sport, a Monchi interessa però, non vorrebbe spingersi oltre i 20 milioni più bonus per lo statunitense. Troppo poco, almeno per ora. Alla Continassa, di partenza, vorrebbero almeno 25 milioni più bonus per sfiorare i 30. C’è distanza, ma anche tempo per trovare un accordo. Ricordiamo che nelle scorse settimane c'erano stati contatti tra la Juve e l'entourage di Mckennie per provare a prolungare il contratto ma senza riuscirci.