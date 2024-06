Juventus, tutto sullo scambio McKennie-Douglas Luiz

E' quanto racconta la Gazzetta dello Sport, che spiega come Monchi, in passato attivo su Federico Chiesa, giovedì è piombato in Italia per incontrare Cristiano Giuntoli e parlare di mercato: l'architetto dei Villans in Champions ha sempre un occhio di riguardo per la Serie A e vorrebbe regalare Weston McKennie al tecnico Unai Emery. È lui, prima ancora che Matias Soulé, il grande obiettivo del dirigente, da anni in ottimi rapporti con Giuntoli. Ma come procede l'affare?Il d.t. bianconero - si legge - ha registrato la disponibilità di Monchi a cedere il centrocampista Douglas Luiz in cambio di Weston e il puzzle è fattibile. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2026, mentre Wes nel 2025. E le cifre? Monchi non vuole trovarsi con Douglas a un solo anno dalla scadenza a fine stagione e lo valuta 40 milioni. La Juventus, invece, per l'americano vorrebbe almeno 25 milioni più bonus fino a sfiorare i 30, con gli inglesi che non vorrebbero spingersi oltre i 20 milioni più bonus. C’è distanza, ma anche tempo per trovare un accordo. Dipenderà anche dai vari incastri, chiude la Gazzetta.