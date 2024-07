Locatelli, il ritorno e una Juventus diversa

con la Juventus . Il centrocampista italiano si prepara a vivere un'annata cruciale per la sua carriera: la mancata convocazione per l'Europeo ha alimentato in lui una forte voglia di riscatto, voglia che dovrà vedersi fin dai primi giorni sui campi della Continassa. Ma su questo ci sono pochi dubbi.La Juventus che Locatelli trova oggi è profondamente diversa rispetto a quella che ha lasciato solo qualche settimana fa. Non solo la guida tecnica, il centrocampo è stato rivoluzionato con l'arrivo dei nuovi acquisti Khephren Thuram e Douglas Luiz, due giocatori di grande talento e prospettiva. Questi innesti portano qualità e dinamismo, aumentando la concorrenza nel reparto e l'intensità in allenamento.Per Locatelli, questa potrebbe essere l'occasione per un cambio di compiti e posizionamento. Finora, utilizzato principalmente come schermo davanti alla difesa, il centrocampista potrebbe tornare ad avere compiti più offensivi, sfruttando la sua visione di gioco e le sue abilità di inserimento. Questo possibile smarcamento dal ruolo difensivo dipenderà dalla volontà di Thiago Motta, il nuovo tecnico della Juventus, e dalla capacità di Locatelli di adattarsi alle nuove richieste tattiche.Thiago Motta, noto per il suo approccio innovativo e la sua attenzione ai dettagli, avrà il compito di risvegliare in Locatelli quelle qualità che lo avevano reso irresistibile per la Juventus nel 2021. Sarà fondamentale per il centrocampista dimostrare di poter tornare a quei livelli, lavorando sodo in allenamento e cogliendo ogni opportunità che gli verrà concessa.Nel turbinio delle voci di mercato di queste settimane è finito anche Manuel Locatelli, accostato soprattutto al Marsiglia di quel Roberto De Zerbi che tanto bene lo conosce. Al di là delle voci, però, al momento non si segnalano offerte o interessamenti concreti. Locatelli può essere una pedina importante della Juventus di Thiago Motta, può tornare il giocatore che conquistò Madama: l’obiettivo è questo, si inizia da oggi.