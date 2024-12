Juventus-Manchester City: il valore delle rose

sembrano vivere una stagione con molte similitudini. Per l'emergenza legata alle assenze e alcuni infortuni gravi come Bremer per i bianconeri e Rodri per il City. E anche per l'andamento in classifica. La Juventus è a 8 punti dal primo posto in campionato, così come il Manchester City ed entrambe hanno gli stessi punti in Champions (8) . Ovviamente però le aspettative, come gli obiettivi, soprattutto in campo europeo, sono ben diversi tra le due squadre.Il Manchester City è partito come una delle favoritissime per la vittoria della Champions League e candidata numero uno in Premier League, come avviene ormai da tanti anni. La Juventus invece si riaffaccia alla massima competizione europea come outsider. E a dimostrare la differenza che c'è in questa fase storica tra i due club ci sono i valori delle due rose.Oltre al valore assoluto dei giocatori, c'è un abisso in termini di esperienza europea tra le due squadre. Il Manchester City ha vinto la Champions solo due anni fa, andando in finale nella stagione precedente. La Juve invece, oltre a non partecipare nella passata stagione, non va oltre gli ottavi dall'ultima stagione del primo ciclo di Allegri (2019).inserendo nel conto Milik (11 reti), mai utilizzato in stagione.